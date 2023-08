Erster Sieg im Weltcup für Mountainbike-Star Mitterwallner

Den Grundstein für ihren Erfolg legte Mitterwallner am Start. Für gewöhnlich verliert die zierliche Silzerin in der hektischen Anfangsphase immer sehr viel Zeit auf die Konkurrenz und muss das Feld von hinten aufrollen. Diesmal kam die 21-Jährige hervorragend in Tritt und hielt sich von Beginn an in der Spitzengruppe auf.