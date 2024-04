Mountainbikerin Mona Mitterwallner: "Mein Körper ist beleidigt"

Das Olympische Motto wurde nicht für Sportlerinnen wie Mona Mitterwallner erfunden und ausgerufen. Der Devise "Dabei sein, ist alles" kann die Mountainbikerin aus Silz rein gar nichts abgewinnen. Mitterwallner stellt an sich dermaßen hohe Ansprüche, dass für sie nur eines zählt: "Wenn ich am Start stehe, dann stellt sich für mich nur die Frage: Gewinne ich, oder gewinne ich nicht."

Dieser unbändige Erfolgsdrang ist auch dafür verantwortlich, dass Mona Mitterwallner am Wochenende den Weltcup-Auftakt der Cross-Country-Mountainbiker in Brasilien auslässt.

Nach einer Viruserkrankung ist die Tirolerin noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und will kein gesundheitliches Risiko eingehen. Vor allem möchte die ehrgeizige 22-Jährige nicht um Positionen kämpfen, die ihren Ansprüchen nicht genügen - schon gar nicht mit Blickrichtung Olympia. "Gewinnen gibt meinem Leben Sinn" "In einem Jahr mit Olympischen Spielen bringt es nichts, wenn ich nach Brasilien reise und um einen Top-Ten-Platz mitfahre, wenn ich weiß, dass ich gewinnen kann. Das Gewinnen gibt meinem Leben einen Sinn. Wenn ich um Platz 15 kämpfen muss, dann macht mir das keine Freude. Das ist eine Vernunftentscheidung."

Es war ein ziemlich hartnäckiges Virus, das Mona Mitterwallner vor das Rad gekommen ist. Bereits beim legendären Cape Epic in Südafrika, der Tour de France der Cross-Country-Mountainbiker, war die Tirolerin krank am Start gestanden, ließ sich aber ihre gesundheitlichen Probleme nicht anmerken. "Ich habe gesagt, ich hätte nur einen Hitzschlag", erzählt Mitterwallner, "man sagt seinen Gegnerinnen ja nicht am ersten Tag schon, dass man krank ist."

Aus heutiger Sicht wäre es wohl klüger gewesen, das Etappenrennen in Südafrika auszulassen und auf die Signale des Körpers zu hören. Aber auch in dieser Hinsicht ist diese Mitterwallner ziemlich schmerzbereit. Die 22-Jährige ist eine, die gerne ans Limit geht - und manchmal auch drüber hinaus. "Mein Körper ist beleidigt, weil ich in Südafrika krank gefahren bin. Ich habe ihm zu viel abverlangt."

© APA/AFP/OLI SCARFF

Der Fahrplan von Mona Mitterwallner ist nun ganz auf die Olympischen Spiele in Paris ausgerichtet. "Dort will ich die beste Version von mir selbst sein", sagt die Mitfavoritin und Medaillenhoffnung. Die Tirolerin gilt in der Mountainbike-Szene als Ausdauerwunder. Wenn sich die Konkurrentinnen abstrampeln, dann dreht sie erst richtig auf. "Ich bin in den letzten Runden immer die Schnellste."

© APA/AFP/THOMAS SAMSON