Der slowenische Topfavorit Primoz Roglic hat nach einem Trainingsunfall seines Landsmannes Jan Tratnik kurz vor dem Start des 106. Giro d'Italia am (heutigen) Samstag erneut einen weiteren Helfer verloren. Der 33-jährige Tratnik verletzte sich am Freitag bei dem Crash am Knie und wurde im Jumbo-Visma-Team durch Neuprofi Thomas Gloag ersetzt. Für den Briten ist es die erste Teilnahme an einer Grand Tour.