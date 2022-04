Radprofi Felix Gall bleibt im Spitzenfeld der Tour of the Alps

Der Osttiroler Radprofi Felix Gall hat auch am dritten Tag der Tour of the Alps ein Top-Ten-Ergebnis eingefahren. Der 24-Jährige aus dem Team AG2R Citroën platzierte sich am Mittwoch nach 154 Kilometern von Lana nach Niederdorf im Pustertal an der neunten Stelle und rollt am Donnerstag als Gesamt-Vierter in seine Heimat. Da wartet auf der vierten Etappe die Bergankunft in Kals am Großglockner. Der Spanier Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) behielt das am Vortag eroberte grüne Trikot des Spitzenreiters.

Gall rettete im Finish des dritten Teilstücks den vierten Gesamtrang, den er zeitgleich mit namhaften Profis wie Richie Porte (AUS/10.) und Pavel Sivakov (FRA/beide Ineos/5.) und Esteban Chaves (ECU/EF/9.) einnimmt. Der frühere Junioren-Weltmeister kämpfte sich bei der Generalprobe für den Giro d'Italia wieder an die Spitzengruppe um Bilbao heran, nachdem er im Acht-Kilometer-Anstieg zum Furkelpass (1.789 m) etwas zurückgefallen war. Damit schloss Gall nahtlos an den fünften und vierten Rang an den Vortagen an. Den Tagessieg sicherte sich der Deutsche Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), der einen Kilometer vor dem Ziel seine sechs Fluchtgefährten hinter sich ließ, vor dem Kolumbianer Andrey Amador (Ineos/+3 Sek.).