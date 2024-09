Rad-Star Primoz Roglic krönt sich zum Rekordsieger der Vuelta

Am Freitag hatte sich Roglic das Rote Trikot des Gesamtführenden zurückgeholt. Mit einer starken Team-Leistung triumphierte der Radstar am Alto de Moncalvillo. Seit der sechsten Etappe hatte Ben O'Connor das Jersey zuvor erfolgreich verteidigt. Mit einem Vorsprung von knapp zwei Minuten auf O'Connor war Roglic in das finale Zeitfahren gestartet.

Felix Gall 29., Patrick Gamper musste aufgeben

Auch die Vuelta endete für Red Bull nicht nur positiv. Zum Ende fiel der deutsche Profi Nico Denz von Magenproblemen geschwächt auf der vorletzten Etappe aus dem Zeitlimit. Seine Teamkollegen Daniel Felipe Martinez (Kolumbien) und Patrick Gamper (Österreich) mussten das Rennen wegen Virus-Infektionen aufgeben. Das Team prüfe, ob eine Lebensmittelvergiftung hinter der Krankheitswelle stecke.

Für Felix Gall endete die Vuelta-Premiere mit einem Rückstand von 1:42 Stunden auf Platz 29. Lange leistete Österreichs Sportler des Jahres 2023 einen entscheidenden Beitrag dafür, dass O'Connor auf einen überraschenden Sieg zusteuerte. Im letzten Drittel des dreiwöchigen Rennens konnte der Osttiroler seinem Teamkollegen aber nicht mehr helfen. Am vergangenen Sonntag verabschiedete er sich aus den Top Ten der Gesamtwertung, am Freitag schließlich musste O'Connor nach zwölf Tagen seinen Platz an der Spitze an Roglic abgeben. Dass Gall am Samstag anders als in Tagen davor als Etappen-Elfter aufzeigte, half nichts mehr. Am Sonntag fehlten ihm im Zeitfahren als 125. 4:28 Minuten.