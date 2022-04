Profiboxer Marcos Nader: "Vielleicht ist es hier zu angenehm“

Dann wurde Nader vom Team Sauerland engagiert, dem damals wichtigsten Boxstall in Europa. Er war EU-Champion, hat viel erlebt: „Ich konnte damals mit Weltmeistern trainieren. Ich habe den Arthur Abraham (Weltmeister im Mittelgewicht, Anm.) gesehen, der im KaDeWe um 10.000 Euro Parfums gekauft hat. Ich hab’ mir gedacht, das kann ich auch, ich werde Weltmeister.“

Doch Leben und Karriere eines Boxers sind schwer planbar. „Die erste Watsche war, als ich den EU-Titel verloren habe“, sagt Nader. Dann ging er in einem Qualifikationskampf für die Olympischen Spiele 2016 K.o. „Vielleicht hat es vom Typ her nicht gereicht für den Weltmeistertitel“, sagt Nader. „Wir leben in einem supertollen Land, vielleicht ist es zu angenehm hier. Woanders muss man wahrscheinlich mehr kämpfen.“