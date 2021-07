Profiboxer Grigorian: "Man braucht man gute Fights auf Augenhöhe"

Howig Grigorian steigt wieder auf die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten. Am Samstag will er den nächsten Gegner auf ebendiese befördern. Der 28-Jährige steigt im Rahmen der Austrian Fight Challenge des Lions Fightclubs (Wien, 21) in den Ring, um auch seinen vierten Profi-Fight zu gewinnen. Sein Gegner hat aber Qualitäten, der Deutsche Dlorian Wildenhof hat in seinen 38. Kämpfen nur sechs Niederlagen einstecken müssen. Und aufgepasst: Er ist ehemaliger WBC-Europameister.

Kein Grund für ein getrübtes Selbstbewusstsein. "Ich kann es kaum erwarten,in meiner Heimat Wien in den Ring zu steigen. Ich freue mich auf diese Herausforderung", sagt der 28-Jährige, der seit heuer mit dem Lions Fightclub zusammanerbeitet. Er wird den Hauptact des Abends bestreiten. "Um den Boxsport in Österreich noch weiter voranzubringen, braucht man gute Fights auf Augenhöhe und das bietet dieser Kampf."