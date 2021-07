Premiere als Klubtrainer: Herzog ist bereit für Neusiedl

Am Neusiedler See hofft man auf den Herzog-Effekt. 1.000 Zuschauer sollen heute (19 Uhr) in die Sportanlage kommen, um sich ein Debüt anzuschauen. Das erste offizielle Match von ÖFB-Rekordteamspieler Andreas Herzog als Vereinstrainer findet im Burgenland statt, wo die Admira beim Ostligaklub zu Gast ist. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Natürlich muss man im Cup immer aufpassen, damit es kein blaues Wunder gibt, aber die Mannschaft hat in den letzten Wochen sehr hart gearbeitet“, meinte der frühere Trainer der israelischen Nationalmannschaft.

Sieben seiner Spieler haben keine gute Erinnerung an den letzten Ausflug an den Neusiedler See, vor drei Jahren schied man dort mit 0:1 in der ersten Runde aus. Bei Neusiedl sind nur noch drei Spieler von damals dabei. Daniel Toth verschoss seinerzeit für die Admira einen Elfer, jetzt kickt der 34-Jährige für seine Heimatstadt zusammen mit seinem 19-jährigen Bruder Sebastian.