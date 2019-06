Phänomen Laura Stigger: Meistertitel trotz Platten

"Jetzt gilt mein Augenmerk aber nur mehr dem Mountainbiken", erklärt Stigger, die ein großes Ziel verfolgt. "Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio." In der heurigen Saison sattelte Stigger um und nimmt am U-23-Weltcup teil. Auch dort feierte die 18-Jährige bereits einige Tagessiege. Schon bald will sie sich auch mit den Allerbesten im Weltcup messen.