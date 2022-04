Oxford gewinnt den Ruder-Klassiker gegen Cambridge

Die Ruderer der UniversitĂ€t Oxford gewannen das traditionelle Boat Race auf der Londoner Themse gegen die Crew aus Cambridge. Mit dem ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen gelang Oxford sein 81. Erfolg, Cambridge holte bisher vier mehr. FĂŒr die 6,8 km benötigte das Sieger-Team 16:47 Min. Das Rennen fand erstmals seit 2019 wieder auf der Themse statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie war es 2020 ausgefallen und 2021 nach Ely verlegt und ohne Zuschauer ausgetragen worden.

Bei den Frauen hatten sich zuvor die Ruderinnen aus Cambridge in Streckenrekordzeit von 18:22 Min. klar durchgesetzt. Nach dem fĂŒnften Sieg in Folge heißt es in der Gesamtbilanz gegen Oxford nun 46:30 fĂŒr Cambridge.