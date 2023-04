ORF Sport + wird noch länger bestehen bleiben

Das wird vor allem so manche Sportverbände und Vereine freuen: ORF Sport + bleibt in seiner aktuellen Form noch mehrere Jahre bestehen. Der neue ORF-Sportchef Hannes Aigelsreiter gab den mittelfristigen Fortbestand bekannt, Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bestätigte die Finanzierung. „Den Sender wird es in linearer Form mit Sicherheit noch zwei bis drei Jahre geben. Bis wir in die digitale Welt eintauchen, werden wir linear mit ORF Sport + punkten“, sagte Aigelsreiter.