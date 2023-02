Sport Austria hat am Donnerstag im Rahmen einer außerordentlichen Präsidiumssitzung rund um die geplante Einstellung des Spartensenders ORF Sport + als linearer TV-Kanal einen offenen Brief an den ORF gerichtet. Darin forderte die gesetzliche Interessensvertretung des österreichischen Sports von der ORF-Geschäftsführung, bis zum 9. März ein "klares strategisches und zukunftsorientiertes Konzept" über die künftige Abbildung des Sports in Österreich vorgelegt zu bekommen.