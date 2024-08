US-Turnerin Biles stürzt, verpasst Medaille – und holt danach Silber

"I am human" – sinngemäß "ich bin auch nur ein Mensch", hatte Simone Biles nach den Spielen von Tokio auf Social Media geschrieben. Nachdem die US-Amerikanerin so gut wie alle Bewerbe im Kunstturnen dominiert hatte, hatte sie sich mitten in den Olympischen Spielen aus mentalen Gründen aus dem Bewerben zurückgezogen.

Bei ihrer imposanten Rückkehr auf die olympische Bühne in Paris dominierte sie zunächst alle Bewerbe. Drei Goldmedaillen hat die Ausnahmeathletin in den ersten drei Wettkämpfen gewonnen – eine im Teambewerb, eine im Mehrkampf und eine im Sprung. (In ihrer schwächsten Disziplin, im Stufenbarren, kam sie nicht ins Finale.)

Dass sie beim vierten Versuch, am Barren, an den Medaillen vorbeisegelt, hätte vorab kaum jemand gedacht. Doch ihre Fans, die an diesem Montag in die Bercy Arena gekommen sind, scheinen ihren Star jeden Tag mehr zu lieben. Auch - oder sogar noch mehr - an Tagen wie diesen.