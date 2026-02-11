Kombinierer-Star Lamparter: "Ich will nicht noch einmal Vierter werden“

Mit Olympia verbindet Johannes Lamparter bisher fast ausschließliche negative Erlebnisse. Seine ersten Spiele 2022 in Peking standen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, dazu gab es für den Nordischen Kombinierer zwei Mal nur Blech. „Ich habe mir den ganzen Sommer geschworen, dass ich bei Olympia nicht noch einmal Vierter werden will“, sagt Johannes Lamparter.

Die Ausgangslage des Tirolers vor dem ersten Olympia-Bewerb auf der Normalschanze lässt zwangsläufig Erinnerungen an die Spiele vor vier Jahren wach werden. Nummer 1 Auch damals hatte Johannes Lamparter die Saison dominiert und war als Nummer 1 im Weltcup auf Medaillenjagd gegangen. „Ich hoffe, dass ich diesmal mit meiner Rolle besser umgehe“, sagt der 24-Jährige.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Johannes Lamparter feierte in dieser Saison bereits fünf Weltcupsiege

Große Konstanz Lamparter hat natürlich seine Lehren gezogen und sich anders auf die Spiele vorbereitet als bei seiner Olympiapremiere. Damals wirkte er übermotiviert und versuchte förmlich, sein Glück zu erzwingen. „Man muss einen ganz normalen Wettkampf abliefern“, weiß Lamparter. Nachsatz: „Das ist aber oft leichter gesagt als getan.“

Der 24-Jährige war bislang in diesem Winter ein Muster an Konstanz: Lamparter konnte fünf Weltcupbewerbe für sich entscheiden, in 9 von 14 Wettkämpfen stand er am Podium und war nie schlechter als Siebenter.

Trotzdem stapelt der Rumer vor dem ersten Bewerb tief und schiebt die Favoritenrolle den laufstarken Norwegern in die Schuhe.