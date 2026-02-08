Kreatives Einlass-Tamtam in Bormio: Ein Pin öffnet alle Türen

Mamma mia, es ist dann wirklich sehr schnell gegangen, dass bei diesen Spielen in Bormio nun ja: italienische Verhältnisse Einzug gehalten haben. Es liefen ja bereits Wetten, ab wann die superstrengen Kontrollore an den Checkpoints Milde walten lassen würden, dass dann aber bereits am ersten Wettkampftag sämtliche Sicherheitsschranken fallen, darauf hatte keiner getippt.

Beim ersten Abfahrtstraining am Mittwoch hatte sich das Personal an der engen Sicherheitsschleuse zum Zielraum der Stelvio noch übermotiviert und überkorrekt präsentiert. Jeder Rucksack wurde penibelst durchwühlt auf der Suche nach verdächtigen Gegenständen und anderen Sachen, die man offenbar nicht mitführen darf. Leute berichteten darüber, dass ihnen sogar Hygienetücher abgenommen wurden – ja sind die noch ganz sauber?!? Mit der Rucksackkontrolle war’s freilich nicht getan. Dazu wurde jeder vom Scheitel bis zur Sohle zentimetergenau mit dem Handmetalldetektor überprüft. Ein langwieriges Prozedere, das eine Menschenschlange am Eingang zur Sicherheitsschleuse zur Folge hatte – und für lange Gesichter sorgte.

Aber es sollte nicht in dieser strengen Tonart weitergehen: Beim zweiten Abfahrtstraining wurden die Rucksäcke schon nur mehr halbherzig durchwühlt und auch der Metalldetektor lag den Securityleuten lockerer in der Hand. Am Tag der Herren-Abfahrt, als sich erstmals die Menschen vor der Sicherheitsschleuse drängten, brachen dann alle Dämme. Niemand scherte sich mehr um die Rucksäcke, die Begegnung mit dem Metalldetektor war nichts weiter als ein kurzer Piepser.

