Olympia-Ticket für Beach-Volleyballer

Der Zug in Richtung London hat bereits Geschwindigkeit aufgenommen. Drinnen saßen bei der Abfahrt aus Österreich nur Doris und Stefanie Schwaiger. Am Sonntag sprangen auch Österreichs Herren noch auf. Mit dem sensationellen Sieg beim Continental-Cup in Moskau ergatterten sie eines der Tickets, das nicht über die Weltrangliste vergeben wurde. Clemens Doppler und Alexander Horst sowie Alexander Huber und Robin Seidl besiegten im entscheidenden Duell Mexiko. Österreichs Verband darf jetzt bestimmen, welches Paar bei den Olympischen Spielen in London Mitte August antreten wird.