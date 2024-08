Nur ein gültiger Versuch: Speerwerferin Hudson zittert um das Finale

© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Speerwerferin Victoria Hudson kam nicht in Schwung

Die 28-Jährige kam in der Qualifikation nur auf 59,69 Meter. Damit musste sie am Vormittag um den Aufstieg in das Finale bangen.