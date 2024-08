Olympia-Trampolinspringer Wizani: Sein Leben ist ein Auf und Ab

Begonnen hat alles so, wie es bei vielen Kindern beginnt, auf einem kleinen Trampolin im Garten. Schon im Kindergartenalter war Benjamin „Benny“ Wizani kaum zu halten, wenn er ein Trampolin sah. „Ich bin in Tulln aufgewachsen und beim Spazierengehen gab es ein paar Gartentrampoline. Das war immer ein Stopp für mich“, erzählt er. Sein Talent haben die Eltern erkannt. „Schon mit fünf Jahren bin ich in einem Verein gelandet.“