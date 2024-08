Warum Schwimm-Star Bucher für Olympia seinen Schnauzbart opfert

Der buschige Schnauzer ist so etwas wie das Markenzeichen von Simon Bucher. An ihm lässt sich erkennen, ob sich der Vizeweltmeister gerade in der Vorbereitung befindet oder ob ein wichtiger Wettkampf ansteht.

Denn sobald es um Medaillen geht, muss Simon Bucher Haare lassen. An den Beinen und Armen, und auch sein geliebter Schnauzbart wird dann radikal getrimmt.