Kletter-Star Schubert: Worauf es beim Griff nach Gold ankommt

Kletter-Star Jakob Schubert greift heute in Paris nach der Goldmedaille. Was braucht es alles für den Gipfelsturm auf den Olymp? Worauf kommt es im Kombibewerb aus Bouldern und Lead an? Und was spricht für Jakob Schubert?

Die Erfahrung

Mit seinen 33 Jahren ist Jakob Schubert mit Abstand der älteste Kletterer im Feld und hat in seiner Karriere schon viele knifflige Situationen überstanden. Dieser Erfahrungsschatz kann Goldes wert sein.

Dass der Innsbrucker ein wahrer Großmeister für Großereignisse ist, zeigt seine glänzende Erfolgsbilanz: Sechs WM-Goldmedaillen sind ein Beleg für die Winnermentalität des erfahrenen Tirolers, der über sich sagt: „Ich weiß ganz genau, worauf es am Tag X ankommt“.