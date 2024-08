Alles im Griff: Kletter-Star Schubert steht im Olympiafinale

Die größte Hürde hat Jakob Schubert einmal genommen. Nichts hasst der österreichische Kletter-Star mehr als die Qualifikationsbewerbe, in denen gerade für ihn die Fallhöhe enorm ist. "Du willst ja nicht als Favorit gleich zu Beginn ausscheiden", sagt der Routinier.

In Paris schaffte Schubert die ungeliebte Qualifikation. Zwar mit ein wenig Zittern, aber trotzdem am Ende souverän - der 33-Jährige ist damit einer von acht Kletterern, die am Freitag im Finale auf Medaillenjagd gehen.