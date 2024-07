Historische Eröffnungsfeier: Startschuss für die Olympischen Spiele in Paris

Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Freitag-Abend feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie wird dabei erstmals in der Geschichte nicht in einem Stadion abgehalten, sondern mit einer Bootsparade auf der Seine. Diese endet nach rund sechs Kilometern Fahrt am Trocadero direkt beim Eiffelturm. Welche Künstler auftreten und wer das Olympische Feuer entzündet, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die ersten von insgesamt 329 Medaillenentscheidungen folgen am Samstag.