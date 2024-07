Einzigartige Olympische Spiele: Ganz Paris wird zum Sportplatz

In den kommenden 16 Tagen wird gefochten im Grand Palais, das für die Weltausstellung 1900 erbaut wurde; mit Pfeil und Bogen geschossen vor dem Invalidendom; auf Pferden geritten in den Gärten von Versailles. Und dass beim Eiffelturm gebaggert wird, ist in der Stadt der Liebe nichts Außergewöhnliches, jedoch handelt es sich dieses Mal um die Beachvolleyballer.

Ein Novum dieser Olympischen Spiele ist, dass für die weltgrößte Sportveranstaltung mit ihren mehr als 10.000 Aktiven kein neues, zentrales Stadion gebaut wurde. „Wir wollten die Spiele aus den Stadien und in das Stadtzentrum bringen“, beschreibt Aurélie Merle, die sportliche Direktorin von Olympia in Paris, die Intension. Insgesamt wurden 15 Wettkampf-Schauplätze in existierenden Gebäude untergebracht.