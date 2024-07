Kirchen-Empörung über Dragqueens bei Olympia: Organisatoren entschuldigen sich

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris haben sich für eine Passage der Eröffnungsfeier am Freitag entschuldigt. In einer Einlage wurde offenbar Leonardo da Vincis "Letztes Abendmahl" nachgestellt und persifliert, unter anderem von Drag Queens, einem Transgender-Model und einer nackten Sängerin. Daraufhin gab es heftige Proteste der katholischen Kirche und von christlichen Gruppierungen in den USA.