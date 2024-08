Leichtathletik: Rot-weiß-rote "Tragödien" und Wiener Versäumnisse

Nur Rot-Weiß-Rot sieht der ehemalige Olympia-Vierte in der Königsdisziplin nicht. Kein junger Landsmann von Werthner ist im Pariser Zehnkampf dabei, obwohl Österreich mit Horst Mandl, Gert Herunter, Walter Diessl, Sepp Zeilbauer und Werthner über viel Tradition verfügt. Keine Frau vertritt Österreich im Mehrkampf, in dem Liese Prokop einst Weltrekord aufstellte und in dem der Verband in jüngerer Vergangenheit mit Ivona Dadic, Verena Mayr und Sarah Lagger drei Ausnahmeathletinnen zu haben schien. „Ihr Fehlen in Paris ist eine Tragödie“, sagt Georg Werthner.

Einerseits warfen Verletzungen die Hoffnungsträgerinnen zurück, andrerseits habe man verabsäumt, das Trio gemeinsam trainieren und sich gegenseitig pushen zu lassen. Vielleicht sei er ein bissel mitschuld, meint Werthner, hatte er doch früher Sarah Lagger selbst gecoacht.