Pallitsch nach der Olympia-Premiere: "Asozial und rücksichtslos"

Schon die Teilnahme an diesen Olympischen Spielen bezeichnete Pallitsch als Lebenstraum. Seine Karriere hatte er 2015 verletzungsbedingt beenden müssen. Er studierte und arbeitete als Lehrer. Doch während Corona versuchte er das Comeback im Leistungssport, das ihn völlig überraschend bis nach Paris führte.

So sehr hatte Raphael Pallitsch darauf gehofft, dass das Stadion bei seinem Vorlauf über 1.500 Meter einigermaßen gefüllt sein würde. Und dann das ... Schon am Freitag Vormittag war fast jeder der 77.000 Sitzplätze im Stade de France belegt.

Dort belegte er in seinem Vorlauf Rang 11. Nur die ersten 6 steigen direkt ins Semifinale auf, die restlichen Läufer dürfen sich am Samstag noch in der Hoffnungsrunde versuchen.

"Es war unglaublich. Es wurde so viel gestoßen und getreten. Es war unrhythmisch, komplett asozial und rücksichtslos. Das war komplett sinnlos. Ich habe versucht, Kommandos zu geben, dass sie sich ein bisschen beruhigen." Pallitsch ist das Rennen schnell angelaufen, hat nach den ersten 200 Metern sogar geführt. Ab der zweiten Runde wurde es deutlich schneller. "Es war anders als erwartet."