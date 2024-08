Wie zwei Österreicher bei Olympia ihren Lebenstraum realisierten

Die Geher marschierten am Donnerstag in Paris bereits zu Medaillen. Für Österreich eröffnet Raphael Pallitsch die Leichtathletik-Bewerbe bei Olympia. Der 34-jährige Burgenländer startet am Freitag (11.32 Uhr) in seinen Vorlauf über 1.500 Meter. Nach einer hauchdünn verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in London und einer darauf folgenden Verletzung hatte er seine Karriere schon beendet.

Er studierte und unterrichtete sechs Jahre in einem Wiener Gymnasium Sport, Religion und Ethik. Doch während Corona begann er wieder mit dem Laufsport. Er fasste den Entschluss, es noch einmal professionell zu probieren – und landete in Paris.