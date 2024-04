Der schnellste Österreicher: In 0,09 Sekunden zum Höhepunkt

„Ich bin angestanden, zwei bis drei Jahre lang hatten sich meine Zeiten nicht verbessert“, erinnert sich Fuchs an die schwierigste Phase in jungen Jahren seiner Karriere. Nur noch wenige hatten damals Hoffnung auf eine entscheidende Beschleunigung.

In dem Bundessportareal an der südlichen Peripherie Wiens hat er die Leichtathletik als Kind kennen und lieben gelernt, noch heute wohnt er nur ein paar Autominuten entfernt. Und dennoch hat der Sprinter die bekannten (Lauf-)Bahnen verlassen müssen, um über die Runden zu kommen.

Er fand sie in der Schweiz. Dort ist ein Deutscher Nationalcoach, der an Fuchs’ Potenzial glaubte. Und zwar so sehr, dass er sich vertraglich zusichern ließ, den Österreicher – mit wenigen weiteren Ausländern – in die Schweizer Top-Trainingsgruppe aufnehmen zu dürfen. Fuchs schwärmt von den Bedingungen bei den Eidgenossen, etwa im legendären Letzigrund, dem Zürcher Leichtathletik-Tempel, der für ihn zu einer zweiten Heimat geworden ist. Derzeit befindet sich die mit Athleten, Medizinern, Physios und Coaches 120 Personen große Trainingsgruppe auf einem mehrwöchigen Vorbereitungscamp in der Türkei.

Gearbeitet wird am perfekten Lauf. Wenn Fuchs über seinen Sport spricht, könnte man meinen, man sitzt in einer Anatomie- oder Physik-Vorlesung an der Uni. Er erklärt den idealen Winkel der Beine, die Aerodynamik bei der Oberkörperhaltung und die Reaktionszeiten beim Start. Zuletzt beim Hallen-Meeting in Berlin kam er nach 0,108 Sekunden aus den Startblöcken („Weltklasse“). Alles unter 0,1 Sekunden wird als Fehlstart gewertet, eine Reaktionszeit von 0,2 Sekunden sei „schon mies“.