10,08-Sprinter Markus Fuchs und „Österreichs Weltwunder“

Was hat der schnellste Mensch Österreichs am Tag nach seinem Rekordlauf über 100 Meter? Zeit. Viel Zeit. Die (Stopp)-Uhr, die das Leben des 27-jährigen Mödlingers Tag für Tag bestimmt, ignoriert er an diesem Freitag. „Ich habe nichts geplant. Es wäre mal schön, am Wochenende ohne Schmerzen aufzuwachen“, sagt Markus Fuchs zum KURIER.