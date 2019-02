Eigentlich müsste Markus Fuchs ein österreichisches Idol sein. Mit der Sportart des 23-jährigen Niederösterreichers kann sich jeder Mensch identifizieren. Der Sprint gehört zum Leben. Sei es im Turnunterricht oder von der Haustüre bis zur Busstation. Obendrein ist Laufen der einfachste und natürlichste Sport der Welt.

Für Markus Fuchs ist nichts mehr einfach. Der schnellste Mensch Österreichs läuft mittlerweile in Bahnen, in denen es auf jede Kleinigkeit ankommt. „Es sieht vielleicht alles so logisch aus, aber in Wahrheit besteht der Sprint aus Tausenden Details“, sagt der Athlet des ULC Riverside Mödling.