Kipchoge, Ingebrigtsen und Co. Das sind die Stars der Leichtathletik

Mykolas Alekna 1986 schleuderte DDR-Diskuswerfer Jürgen Schult die Scheibe 74,08 Meter weit, am Höhepunkt des staatlich organisierten Dopings. Ein Rekord für die Ewigkeit. Am nächsten kam ihm Virgilijus Alekna. Der Olympiasieger von 2000 und 2004 schaffte 73,88 Meter. Doch es war dessen Sohn Mykolas vergönnt, den „Rekord für die Ewigkeit“ zu brechen. Nach 38 Jahren landete der Diskus bei 74,35 Metern, Weltrekord. Damit ist der erst 21-Jährige der klare Favorit auf Gold im Finale am Mittwoch.

Jakob Ingebrigtsen

Der Norweger spielt sich mit seinen Gegnern. In den Vorläufen über 1.500 Meter lässt er sich demonstrativ zurückfallen, um das Tempo auf den letzten 300 Metern zu erhöhen und locker eine Runde aufzusteigen. Der Läufer polarisiert mehr, als er geliebt wird. „Er ist eine Klasse für sich, er ist sieben Sekunden schneller als ich, das kann er sich leisten“, sagte Raphael Pallitsch im KURIER-Gespräch, nachdem er mit dem erst 23-Jährigen in einem Vorlauf lief. „Arrogant ist er nicht, aber ich bin kein Fan von ihm. Wir brauchen nicht diese Heroisierung. Man sieht ja dann im Nachgang bei allen, was rausgekommen ist. Da bleibt kaum etwas über.“ Wo Ingebrigtsen antritt, gewinnt er. Derzeit ist er so schnell wie noch nie. Mit großen Schritten nähert er sich dem Weltrekord an – und seinem zweiten Olympia-Gold nach Tokio.