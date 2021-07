Olympia: First Lady Jill Biden reist zur Eröffnung nach Tokio

Die First Lady der USA reist zu den Olympischen Spielen nach Japan: Jill Biden werde am 23. Juli an der Eröffnungszeremonie für die Spiele in Tokio teilnehmen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Weitere Details würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Nach dem Ausschluss von Zuschauern von den Spielen wegen der Corona-Pandemie hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, in der vergangenen Woche gesagt, man prüfe, ob eine Teilnahme für Jill Biden möglich sei.

Psaki hatte zugleich betont, US-Präsident Joe Biden unterstütze die Olympischen Spiele in Tokio und die wegen der Pandemie ergriffenen Schutzmaßnahmen. Der Präsident selbst wird nicht nach Tokio reisen.