Rakete statt Feuerwerk: Diskus-Ass Weißhaidinger riskiert mit Plan

Lukas Weißhaidinger wird seinen Aufenthalt in Japan so kurz wie möglich halten. Flug am 27. Juli, Qualifikation am 30. und Finale am 31. Juli lautet der Plan des Diskus-WM-Dritten von Doha 2019, der zu den Medaillenanwärtern bei den Olympischen Spielen zählt. Ein Teil seiner Konkurrenz reiste bereits am Montag in ein Pre-Camp. "Mir ist klar, dass es ein Risiko ist und ich die Verantwortung übernehme. Man wird dann sehen, wer recht hat", sagte Trainer Gregor Högler.

Und Risiken geht das Duo gleich mehrere ein. Zum einen die späte Anreise, während beispielsweise die Kontrahenten aus Schweden oder Jamaika schon abgehoben sind oder am 17. fliegen, um sich in Fukuoka im Training zu akklimatisieren. "Wir fliegen erst am 27. Sie gehen so damit um, wir anders. Aber natürlich ist das riskant", erklärte Högler im Gespräch mit der APA. Freilich gehöre da dazu, dass es in der Heimat wegen der Anpassung auch einmal ein Training um 3 Uhr früh geben werde.