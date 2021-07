Olympia-Finale über 100 Meter: Duell mit der schnellsten Mama der Welt

Shelly-Ann Fraser-Pryce ist gestern in 10,84 Sekunden gestoppt worden. „Ich glaube einfach, dass mir Gott ein gewaltiges Geschenk gemacht hat“, sagte die Jamaikanerin nach ihrem Vorlauf, in dem sie unterstrichen hatte, mit stolzen 34 Jahren zum dritten Mal Olympiasiegerin werden zu können, was noch keiner Frau gelungen ist.

Die 34-Jährige hat 2008 und 2012 Gold geholt, 2016 in Rio Bronze. Ein Jahr später kam Sohn Zyon zur Welt. Dass Fraser-Pryce 13 Jahre nach ihrem ersten Olympiasieg in der Form ihres Lebens läuft, in einem Alter, in dem die meisten Sprinterinnen längst in Rente sind, ist erstaunlich. Für die Jamaikanerin keineswegs. Gott habe sie eben mit körperlicher Haltbarkeit gesegnet, „und das Jahr Pause mit der Geburt meines Sohnes hat mich einfach jünger gemacht“, sagte sie am Freitag.