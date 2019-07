Olympia 2020: Glänzende Aussichten für Österreichs Athleten

Die Wettkampfstätten sind fertiggestellt, Japan ist bereit für die Olympischen Sommerspiele 2020, die in einem Jahr am 24. Juli in Tokio eröffnet werden. Doch sind auch die österreichischen Sportler schon fit für die größte Sportveranstaltung der Welt? Nach dem Debakel von London 2012 (keine Medaille) und der Enttäuschung von Rio 2016 (einmal Bronze) darf aus heutiger Sicht mit erfolgreicheren Spielen für Rot-Weiß-Rot gerechnet werden. Grund dafür sind unter anderem zwei Sportarten, die neu ins Programm aufgenommen wurden: Klettern und Karate.

Klettern

Nur die jeweils 20 besten Damen und Herren der Welt kämpfen in einem Bewerb um die Medaillen. Trotzdem sind zwei Österreicher in der Kombination (bestehend aus Speedklettern, Bouldern und Vorstieg) heiße Kandidaten auf Podestplätze. Der Tiroler Jakob Schubert (28) ist seit 2018 Weltmeister in der Kombination, die Oberösterreicherin Jessica Pilz gewann damals Bronze.