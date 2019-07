Millionenschwere Entwicklungsarbeit aus dem Burgenland

Am Sonntag war es wieder so weit: Sogar der sonst so zurückhaltende Manager-Vater Klaus Wiesberger schrieb auf Facebook nur ein Wort: Geschichte!!! Darunter war ein Foto zu sehen, das den aktuellen Zwischenstand in der Saisonwertung der European Tour wiedergab. Auf Position Nummer eins: Bernd Wiesberger. Selbstredend ein weiteres Novum im österreichischen Golf, erst recht besonders wertvoll zu der fortgeschrittenen Zeit im Golf-Jahr.