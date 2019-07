Wie das kleine Österreich in der großen Golfwelt aufzeigt

Bernd Wiesberger

Der 33 Jahre alte Burgenländer ist der Mann der Stunde auf der European Tour. Nach Rang zwei in Irland in der Vorwoche gewann Wiesberger Sonntagabend die mit ebenfalls sieben Millionen US-Dollar dotierten Scottish Open. Die Entscheidung fiel im Stechen mit dem schlaggleichen Franzosen Hébert am dritten Extraloch. Für den Erfolg gab es mehr als eine Million Dollar Preisgeld, dank der sich Österreichs Bester an die Spitze der Saisonwertung (Race to Dubai) setzte.