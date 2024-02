Österreich eine Sportnation? "Nein, das sind wir nicht"

Eltern-Kind-Turnen und Rolling-Stones-Konzerte

Die Nachfrage ist vorhanden. „Eltern-Kind-Turnen sind ausverkauft wie Rock-Konzerte der Rolling Stones, innerhalb von drei Minuten. Der Zulauf ist da. Was fehlt, ist ein klares Commitment der Politik“, sagt Peter McDonald.

Ähnlich sieht das Wilczynski. Die Euphorie der Handball-EM sei nicht notwendig, um junge Menschen zu diesem Sport zu bewegen. „Sie laufen uns längst die Türen ein“, jedoch wäre es zu wünschen, dass die Entscheidungsträger nun auf den Zug aufspringen. „Es geht um eine Haltung, welche Rolle der Sport im Privatleben einnehmen soll. Wir sind nicht auf Medaillenkurs, was den Stellenwert betrifft. Es fehlt an Rahmenbedingungen und Infrastruktur, Sport ist für die Politik ein Nebenfach“, so der Ex-Handballer.