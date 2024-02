Österreichs Topjobs im Olympia-Jahr: Es geht um Macht und Geld

2024 tritt das Fußball-Nationalteam der Männer bei der EM-Endrunde an, danach werden mindestens 70 österreichische Sportler an den Olympischen Sommerspielen in Paris teilnehmen. Abseits des Rampenlichts fallen dieses Jahr zudem zentrale Personalentscheidungen für den Sport in Österreich.

Sektionschef

Am 23. Jänner endete die Bewerbungsfrist für den höchsten Posten im Sportministerium – es wird eine Leiterin oder ein Leiter der Sektion II im Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport gesucht.