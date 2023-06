Jury entscheidet: 11th Hour Racing siegt bei Ocean Race

Die Umsegelung der Welt, The Ocean Race, war am Dienstag zu Ende: Alle Rennjachten waren in Genua angekommen. Sieger gab es zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen. Eine Jury musste am Donnerstag tagen. Team Guyot hatte kurz nach dem Start zur finalen Etappe in Den Haag einen Crash verursacht, Spitzenreiter 11th Hour Racing war damit zunächst ausgebremst worden.