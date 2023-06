The Ocean Race: Was eine der härtesten Regatten der Welt ausmacht

Am Ende der Regatta um die Welt, kurz vor Genua, war es der wenige Wind, der an den Nerven zerrte, vor allem an Land. Die Tracker liefen auf den Handys der Unterstützer und Teammitglieder. Die Schiffe bewegten sich nur langsam vorwärts. Es war drückend heiß. Team Malizia gewann diese Etappe. Endlich die Ziellinie passiert, sprangen die Segler ins Wasser. Eine kleine Abkühlung. Doch das Schwitzen hat noch kein Ende.

Bei all den Anstrengungen muss nun, nach einer Kollision in Den Haag, eine Jury entscheiden, wer gewonnen hat. Sie tagt heute, Donnerstag. Das US-Team „11th hour racing“ – es konnte nach dem Crash nicht weiterfahren – hat Wiedergutmachung beantragt. Und: Es gibt am 1. Juli noch das In-Port-Race, ein Rennen in Hafennähe, das bei Punktegleichstand entscheidend ist.