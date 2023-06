Finale von The Ocean Race: Eines härtesten Segelrennen der Welt

Sie haben es fast geschafft: „The Ocean Race“, eines der härtesten Segelrennen rund um die Welt, geht in den kommenden Stunden zu Ende. Die Crews der Klasse Imoca sind mehr als 60.000 Kilometer unterwegs gewesen. In sieben Etappen sind sie gegeneinander angetreten. Die VO65-Schiffe absolvierten davon drei Etappen. Das polnische Windwhisper Racing Team, eine Jacht dieser Klasse, kam heute Mittag lange vor allen anderen ins Ziel in Genua. Es hat somit alle drei Etappen gewonnen.