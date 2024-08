Die siegenden Holländer: Warum die Niederlande im Sport hoch im Kurs steht

Das wird Verstappen an diesem Wochenende wieder am eigenen Leib verspüren, wenn sich beim Heimrennen in Zandvoort einmal mehr alles nur um ihn dreht und sich die ganze Strecke in ein oranges Fahnenmeer verwandelt.

„Vor zehn Jahren hat noch niemand an einen Grand Prix hier gedacht, dass wir das jetzt tun können, ist einfach fantastisch“, sagt der 26-jährige Liebling der Massen. „Hoffentlich wird das noch eine Weile so weitergehen.“