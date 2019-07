Nicole Wesners Tanzpartner steigt als Nummernboy in den Ring

Ihr Tanzpartner Dimitar ist Nummernboy bei Ihrem Kampf. Ist er vom Boxen fasziniert?

Das ist der erste Boxkampf, den er überhaupt sieht, und jetzt ist er mittendrin. Ich denke, für die Zuschauer wird das unterhaltsam. Es werden auch einige Dancing Stars dabei sein.

Sie haben ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium. Werden Sie in Ihren Beruf einmal zurückkehren, immerhin sind Sie 41?

Ich bekomme immer wieder Jobangebote. Noch finanziere ich mir meinen Sport dadurch, dass ich das Werbegesicht für Firmen bin oder durch Vorträge in Unternehmen als Keynote Speakerin. Aber ich habe noch so viel vor beim Boxen, außerdem möchte ich auch das Tanzen weiterhin forcieren. Mit 15 wollte ich ja Turniertänzerin werden. Wer weiß, vielleicht wird daraus ja einmal was. Es ist nie zu spät, um seine Träume zu leben.