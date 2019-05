Nach Tanzspektakel: Boxerin Wesner kehrt in den Ring zurück

Bei Nicole Wesner geht es Schlag auf Schlag: Noch ist die Wahl-Wienerin ein Dancing Star, danach tauscht sie das Parkett wieder mit dem Ring. In dieser Angelegenheit wurden nun auch die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt: Am 6. Juli verteidigt die 41-Jährige in Wien ihre drei WM-Gürtel im Leichtgewicht, die Gegnerin wird demnächst feststehen.

Boxen und Tanzen? Doch irgendwie zu vereinbaren. „Eine WM-Vorbereitung läuft normalerweise drei Monate“, sagt die gebürtige Deutsche. „In den ersten vier bis sechs Wochen liegt der Schwerpunkt auf dem Konditionstraining, dann folgt die boxspezifische Phase.“ Konditionstraining? „ Dancing Stars füllt mich in diesem Bereich aus. Besonders die schnellen Tänze bringen mich schön ins Schwitzen“, sagt Nicole Wesner, die als 15-Jährige Turniertänzerin werden wollte. „Jetzt wird ein Traum wahr.“

Nun hofft sie, diese Phase noch länger bestreiten zu können. Für den WM-Kampf hat sie sich auch etwas Besonderes ausgedacht: „Wenn wir es bei Dancing Stars ins Finale schaffen, hat mein Tanzpartner Dimitar zugesagt, mein Rundenboy zu werden.“ Am Freitag Abend ist das Duo in der ORF-Show wieder gefordert, wenn es um den Finaleinzug geht.