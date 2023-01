Nicht nur Hetz in Kitz: Und wieder forderte die Streif ihre Opfer

Nach zwei Corona-Wintern mit Hahnenkammrennen nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit schien bei vielen Besuchern die Sehnsucht nach dem VIP-Buffet größer gewesen zu sein als das Bedürfnis auf ein Ski-Spektakel. Bereits nach Startnummer 15 begannen sich in Kitzbühel die Tribünen zu leeren, was sogar die Stadionsprecher zu einem lauten Seitenhieb in Richtung des VIP-Zeltes veranlasste: „Die wissen ja gar nicht, was sie verpassen.“

In den Top 12 tauchten sechs Abfahrer mit Startnummern jenseits der 30 auf, der Italiener Florian Schieder (Nr. 43) raste sogar hinter Vincent Kriechmayr auf Rang zwei.