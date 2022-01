NFL-Export Seikovits: "Social Distancing ist in den USA leichter als in Wien"

Die NFL kämpft mit Corona-Fällen. Wie erleben Sie die Situation mit Covid-19?

Was Football betrifft, gibt es ein ganz klares Protokoll. Das Testen in der Früh gehört schon zur Routine. Nervig finde ich nur die Maske in der Kraftkammer, die muss aber sein. Abseits des Sports gehen die Leute hier in Arizona für meine Begriffe eher lasch mit dem Thema um. Für mich persönlich ist Social Distancing hier um einiges leichter als in Wien. Weil alles viel weitläufiger ist und nicht so eng.