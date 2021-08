American Football: Für Seikovits ist das Ziel zum Greifen nah

Entscheidung naht

Abgesehen von den täglichen Trainingseinheiten hat der Tight End in den Vorbereitungsspielen der sogenannten Preseason die Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen. Zwei hat er schon hinter sich. Beim ersten gegen die Dallas Cowboys bekam er viel Einsatzzeit, hinterließ einen guten Eindruck. Gegen die Kansas City Chiefs durfte er kaum aufs Feld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt der letzte Test gegen die New Orleans Saints. Da erhofft sich „Seiko“ wieder mehr Einsatzzeit, er weiß genau: „Die Coaches haben nur diese realen Spielsituationen in den Preseason Games, bevor sie immer dienstags die Cuts machen müssen.“

Das Ausleseverfahren ist beinhart, jeden Dienstag werden Spieler aus dem Kader gestrichen. Seikovits hat als „International Player“ eine Sonderposition, bleibt bis zum Schluss dabei. Im schlimmsten Fall kommt er in den Practice Squad, darf dort trainieren. Und seit heuer neu: Im Bedarfsfall kann er auch zur ersten Mannschaft hochgezogen werden. Daran denkt der 1,96-Meter-Mann aber nicht, er will in den 53-Mann-Kader: „Mein Ziel ist der Active Roster. Darum will ich natürlich im Spiel aufs Feld, um mich zu beweisen und meine jeweilige Aufgabe fehlerfrei zu exekutieren.“