Jakob Pöltl: "Keine Ahnung, was ich ohne Basketball machen würde"

Haben Sie sich jemals an die neugierigen Blicke gewöhnen können?

Ja, sicher, mittlerweile fällt mir das gar nicht mehr auf beziehungsweise bin ich meistens mit Kopfhörern und einer Kapuze unterwegs.

Was ist das größte Zuckerl am NBA-Profi-Dasein?

Sein Hobby zu seinem Job zu machen, noch dazu einem gut bezahlten – das ist es. Obwohl wir sehr hart trainieren, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Das ist natürlich eine coole Sache, vor allem, weil ich sonst keine Ahnung habe, was ich im Leben machen würde wenn es keinen Basketball gäbe.

Wie viel Freizeit haben Sie?

An einem ganz normalen Trainingstag habe ich relativ viel Freizeit, nachdem ich den Nachmittag und Abend für mich habe. Meine Freizeit ist allerdings so gut wie nie zu hundert Prozent Freizeit. Es gibt aufgrund der langen Saison (ein NBA-Team bestreitet in dieser Saison allein im Grunddurchgang 72 Spiele, hinzu kommen optional die Play-offs, Anm.) immer irgendetwas zu tun: ob Vorbereitung fürs nächste Spiel oder eine Art von Regeneration. Das schränkt meine Freizeit am meisten ein.