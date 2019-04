NBA: Boston Celtics als erstes Team in zweiter Play-off-Runde

Die Boston Celtics stehen als erster Klub in der zweiten NBA-Play-off-Runde. Der Rekordmeister gewann am Sonntag auswärts bei den Indiana Pacers mit 110:106 (47:49) und entschied die "best of seven"-Serie in vier Spielen für sich.

In der zweiten Runde trifft das Team von Head Coach Brad Stevens auf den Gewinner der Serie zwischen den Milwaukee Bucks und Detroit Pistons. Nach drei Partien steht es 3:0 für die Bucks.